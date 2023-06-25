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Общество

Порядок предоставления региональной льготной ипотеки упростили в Нижегородской области

29 июня 2023 11:52  [1] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Порядок предоставления региональной льготной ипотеки упростили в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, теперь на льготную ипотеку смогут претендовать ученые, работающие в Нижегородской области; работники промышленных предприятий и оборонно-промышленного комплекса, сотрудники органов внутренних дел.

Также был увеличен срок, во время которого можно будет обратиться за мерой поддержки: со 180 календарных дней со дня заключения кредитного договора до 360 дней.

Семейную ипотеку под 4% смогут получить все категории граждан, а не только многодетные семьи. При этом для них сохранена ставка в 0,1%.

Подать документы для получения региональной ипотеки теперь можно через региональный портал "Госуслуги".

Выплата меры соцподдержки будет осуществляться ежемесячно в течение всего срока действия кредитного договора в виде компенсации части уплаченных процентов путем зачисления средств на счет гражданина.

Ранее сообщалось, что уже 372 нижегородских IT-специалиста оформили льготную ипотеку.

Также напомним, что около 65% жилья в Нижегородской области приобретается в ипотеку.

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Теги:
Ипотека Льготы
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