Порядок предоставления региональной льготной ипотеки упростили в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Порядок предоставления региональной льготной ипотеки упростили в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, теперь на льготную ипотеку смогут претендовать ученые, работающие в Нижегородской области; работники промышленных предприятий и оборонно-промышленного комплекса, сотрудники органов внутренних дел.

Также был увеличен срок, во время которого можно будет обратиться за мерой поддержки: со 180 календарных дней со дня заключения кредитного договора до 360 дней.

Семейную ипотеку под 4% смогут получить все категории граждан, а не только многодетные семьи. При этом для них сохранена ставка в 0,1%.

Подать документы для получения региональной ипотеки теперь можно через региональный портал "Госуслуги".

Выплата меры соцподдержки будет осуществляться ежемесячно в течение всего срока действия кредитного договора в виде компенсации части уплаченных процентов путем зачисления средств на счет гражданина.

Ранее сообщалось, что уже 372 нижегородских IT-специалиста оформили льготную ипотеку.

Также напомним, что около 65% жилья в Нижегородской области приобретается в ипотеку.