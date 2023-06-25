Строительство Южного обхода Арзамаса близится к завершению
Бригада скорой медицинской помощи ЦРБ Арзамаса стала лучшей в области
Общественный транспорт пойдёт по-новому из-за строительства метро
Фестиваль фортепианной музыки Pianissimo в пакгаузах
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
29 июня 2023 14:44  [35] АНО "Горький Тех" предложила ввести уроки VR-астрономии для школьников и студентов СПО в Нижегородской области
29 июня 2023 14:27  [47] День семьи, любви и верности выбрали для свадьбы 250 нижегородских пар
29 июня 2023 13:50  [99] Причиной заболевания детей в лагере "Лазурный" Нижегородской области стал золотистый стафилококк
29 июня 2023 13:39  [116] Участок улицы Пожарского в Нижнем Новгороде закроют для транспорта с 30 июня по 3 июля
29 июня 2023 12:18  [144] Нижегородцев 1 июля приглашают на праздник в честь юбилея Специализированной пожарно-спасательной части
29 июня 2023 12:04  [139] Память еще двух погибших в ходе СВО увековечат в Дзержинске
29 июня 2023 11:58  [133] Территориальная стратегическая сессия прошла в Краснобаковском округе
29 июня 2023 11:52  [179] Порядок предоставления региональной льготной ипотеки упростили в Нижегородской области
29 июня 2023 11:25  [164] Пресс-тур по объектам научно-популярного туризма и нацпроекта "Наука и университеты" прошел в ННГУ
29 июня 2023 10:56  [177] Транспортные карты в стилистике "Молодежной столицы России" появились в Нижнем Новгороде
Общество

Участок улицы Пожарского в Нижнем Новгороде закроют для транспорта с 30 июня по 3 июля

29 июня 2023 13:39  [116] Общество

Участок улицы Пожарского в Нижнем Новгороде снова будет закрыт для транспорта в ближайшие выходные по причине ремонтных работ. Об этом сообщили в дептранспорта мэрии.

Согласно информации, движение по участку напротив дома №1 на улице Большой Покровской будет ограничено с 20:00 пятницы, 30 июня, до 8:00 понедельника, 3 июля.

Для проезда к жилым домам по набережной Лыковая Дамба и улице Пожарского от дома №16 до улицы Пискунова будет введено двустороннее движение.

Напомним, что движение общественного транспорта и автомобилей будет изменено на ряде улиц в центре Нижнего Новгорода из-за строительства метро.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
движение Транспорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Всероссийский День молодёжи - 2023 в Нижнем Новгороде
25 июня 2023 11:47Всероссийский День молодёжи - 2023 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph