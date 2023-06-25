Концерт старинной музыки состоится в нижегородском парке "Швейцария" 8 июля

В центральном парке Нижнего Новгорода в субботу, 8 июля состоится концерт старинной музыки "Барочная Швейцария". Мероприятие будет организовано в рамках марафона культурных событий "Культурный район", сообщили в городском депкультуры.
Концертная программа в исполнении камерного ансамбля исторических инструментов Les Moscovites начнётся в 16:00 на поляне за центральной площадью. Вход свободный.
Зрители смогут услышать музыку эпохи барокко: пьесу Генделя "Музыка на воде", сюиту "Нации" известного немецкого композитора эпохи барокко Георга Филиппа Телемана, а также концерт Антонио Вивальди в исполнении двух гобоев, фагота и струнных.
Кроме того, специально для концерта в Нижнем Новгороде музыканты подготовили Кончерто гроссо* швейцарского композитора эпохи барокко Хенрикуса Альбикастро. Это произведение будет исполнено в России впервые, отметили в департаменте.
Ранее сообщалось, что Квартирник под открытым небом пройдётна озере Щёлоковского хутора 22 июля: там будут звучать разнообразные направления - джаз, русские народные песни, регги, французский шансон, академическая музыка и бардовские песни. Данный проект стал победителем грантового конкурса марафона культурных событий "Культурный район".
Напомним, в рамках проекта "Культурный район" в районах Нижнего Новгорода проходят выставки, мастер-классы, тематические фестивали и ярмарки. Некоммерческие организации и городские учреждения культуры могут получить гранты на воплощение в жизнь своих творческих идей.
СПРАВКА:
*Кончерто гроссо - это инструментальный жанр в музыке, зародившийся в эпоху барокко, основывается на чередовании и противопоставлении звучания всего состава исполнителей и группы солистов.
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