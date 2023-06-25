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Документы о послевоенной деятельности судостроительного завода рассекретили в Нижегородской области. Об этом сообщили в комитете по делам архивов региона.
Согласно информации, документы представлены на выставке "Дню кораблестроителя посвящается".
В экспозиции представлены документы, связанные с историей завода "Красное Сормово".
Нижегородцы смогут ознакомиться с рассекреченными документами о послевоенном переходе сормовского завода от строительства танков к выпуску подводных лодок: постановлении об организации серийной постройки подводных лодок, предложениях руководства.
Также представлены документы о работе конструктора судов на подводных крыльях Ростислава Алексеева.
Выставка будет работать до 13 июля по адресу: ул. Большая Печерская, 22, в читальном зале Государственного общественно-политического архива Нижегородской области. Посещение экспозиции возможно по предварительной записи по телефону: 8 (831) 436 67 14.
Ранее сообщалось, что более 400 архивных дел времен Великой Отечественной войны рассекретили в Нижегородской области.
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