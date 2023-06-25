"РусВинил" сократил выбросы парниковых газов в 2 раза Бизнес

"РусВинил" сократил выбросы парниковых газов в 2 раза. Об этом и других результатах экологических программ предприятия говорили на заседании экспертного клуба "Эко-око", который прошел в "РусВиниле" 28 июня с участием экологов и нижегородских журналистов.

Как рассказал генеральный директор "РусВинила" Сергей Назаров, в районе предприятия ведется регулярный мониторинг атмосферного воздуха – не менее 100 исследований в течение 50 дней в году. Замеры проводит филиал Центра гигиены и эпидемиологии Нижегородской области. Он отметил, что превышения предельно-допустимой концентраций (ПДК) загрязняющих веществ на границе санитарно-защитной зоны "РусВинила" никогда не фиксировались.

Начальник отдела экологического проектирования и изысканий "Экопромпроекта" Ольга Алсофьева, принимавшая участие в заседании экспертного клуба "Эко-Око", разъяснила: любое загрязняющее вещество при попадании в атмосферный воздух рассеивается и на разных расстояниях достигает определенных концентраций. Если на границе санитарно-защитной и жилой зоны концентрации веществ не превышают установленные на федеральном уровне гигиенические нормативы (ПДК, ориентировочный безопасный уровень воздействия), то считается, что создаваемое предприятием воздействие на окружающую среду и здоровье населения допустимо и не приводит к негативным последствиям. Именно исходя из необходимости соблюдения этого условия госорганами утверждаются нормативы допустимых выбросов для предприятий.

"На протяжении многих лет "РусВинил" работает без превышения ПДК на границе санитарно-защитной зоны, что говорит об отсутствии рисков для здоровья населения. Это результат правильной эксплуатации современного оборудования и работы, направленной на снижение воздействия на окружающую среду", - добавила Ольга Алсофьева.

Накануне независимая лаборатория провела очередное испытание качества атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны предприятия, результаты которого подтвердили, что качество воздуха в норме.

Как отмечают в "РусВиниле", одним из основных направлений в стратегии устойчивого развития компании является управление климатическим воздействием.

За счет использования собственного водорода в качестве топлива в печах пиролиза за последние пять лет предприятию удалось в 2 раза снизить прямые выбросы парниковых газов. При этом эффективность работы газоочистного оборудования "РусВинила" составляет 99,9%.

На производстве электролиза используется современная мембранная технология, что позволяет снизить потребление электроэнергии на 28% по сравнению с другими методами. Кроме того, такая технология не предусматривает использование таких вредных веществ, как ртуть или асбест.

Для защиты и сбережения водных ресурсов на предприятии построены локальные очистные сооружения и дополнительно действует установка, которая перерабатывает часть стоков и возвращает воду в производственной процесс.

Участникам заседания рассказали также о перспективах применения минеральной смеси, которая образуется в результате очистки соли – основного сырья производства ПВХ, в изготовлении строительных и дорожных материалов. У материала есть также потенциал использования в качестве компонента в производстве асфальтов и "РусВинил" открыт для обсуждения проектов промышленного применения данного материала.

В заключение директор АНО "Международный научно-исследовательский институт устойчивого развития", доктор химических наук Александр Соловьянов сказал:

"Хочу отметить прогрессивность применяемых на "РусВиниле" экологических технологий. На меня произвели впечатление мембранный электролиз и использование в качестве топлива водорода вместо природного газа. Это существенно снижает нагрузку на природу и углеродный след. Также мне нравится то, что предприятие стремится повторно использовать сырье и перерабатывать отходы. Могу сказать, что "РусВинил" - это одно из самых передовых и экологичных предприятий нефтехимической отрасли в России".