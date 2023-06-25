Индекс промышленного производства в Нижегородской области в мае составил 114,2% Экономика

Фото: Telegram-канал Егора Полякова

Заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков в своем Telegram-канале рассказал о росте нижегородской промышленности.

Согласно информации, в мае индекс промышленного производства в регионе составил 114,2%, а по итогам января-мая - 106,1%, в том числе по обрабатывающим производствам – 115,5% и 106,3%, соответственно.

Егор Поляков отметил, что основной вклад в рост внесли предприятия, ориентированные на оборонно-промышленный комплекс.

Так, производство транспортных средств и оборудования выросло в 1,8 раза, электрического оборудования - в 1,6 раза, готовых металлических изделий - на 11,9%, компьютеров - на 23,5%, машин и оборудования - на 6,5%.



Также за год на 17,7% увеличилось производство кокса и нефтепродуктов, на 12,8% производство пищевых продуктов, на 4,4% - производство химических веществ.

Кроме того, относительно мая 2022 года на 68,8% зафиксирован рост нижегородского автопрома.

Ранее сообщалось, что использование высокотехнологичных материалов в строительстве и промышленности будет расширено в Нижегородской области.