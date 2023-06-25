Ремонтные работы на территории Щёлоковского хутора выполнены более чем на 50% Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Ремонтные работы на территории Щёлоковского хутора выполнены более чем на 50%. Об этом сообщили в Дирекции парков и скверов города Нижнего Новгорода.

Согласно информации, сейчас на территории зоны отдыха ведутся демонтаж экобрусчатки и асфальтирование пешеходных дорожек, берегоукрепление на первом озере и благоустройство пляжной зоны на третьем озере.

Планируется, что все работы завершатся уже в конце июля.

В настоящее время на финальной стадии находится ремонт дорожек на территории второго и третьего озера. Экобрусчатка демонтирована от входной группы со стороны Анкудиновского шоссе до дамбы первого озера, а также со всей прилегающей территории третьего озера. Полностью заменена дорога из экобрусчатки на участке от дамбы второго до третьего озера.

Также на первом озере завершаются работы по берегоукреплению. Уже смонтировано укрепление на протяжении порядка 150 погонных метров.



Также продолжается благоустройство пляжной зоны на третьем озере: уложено асфальтовое покрытие, идет замена старой бетонной дорожки вдоль озера на желтую брусчатку.

Напомним, ранее нижегородцы жаловались , что по старому покрытию, уложенному в 2018 году, особенно с маленькими детьми и с колясками.

Ранее сообщалось, что работы по расчистке и благоустройству прибрежной территории Борзовки идут по графику.