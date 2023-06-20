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Общество

Работы по расчистке и благоустройству прибрежной территории Борзовки идут по графику

21 июня 2023 09:50  [82] Общество

В Гордуме Нижнего Новгорода накануне состоялось заседание постоянной комиссии по экологии. Депутаты рассмотрели вопросы комплексного благоустройства прибрежной территории реки Борзовки.

Напомним, что работы стартовали в апреле - реку начали расчищать от мусора. В этом году по нацпроекту "Экология" будет расчищено около 4 км русла.

На благоустройство территории будет направлено в общей сложности почти 155 млн рублей из регионального из местных бюджетов. Также за счёт инвестиционных средств будут строиться сети канализации с ликвидацией открытых выпусков стоков в Борзовку. На эти цели предполагается направить более 92 млн рублей.

Глава Ленинского района Александр Кулагин рассказал депутатам, что райадминистрация параллельно проводит работы по расчистке берегов: уже заключены контракты на вывоз свалок, спил около 1,5 тысячи аварийных деревьев, вырезку 43,5 тысяч кв.м поросли и кустарников. На эти цели будет направлено порядка 42 млн рублей. Запланированные работы выполнены уже наполовину.

После расчистки на берегах планируется высадить более 200 деревьев - ясеней и клёнов - и обустроить газоны на площади 3 тысячи кв. м – на это будет потрачено 4,5 млн рублей.

Также администрация района уже заключила контракт на замену шести и ремонт трёх пешеходных мостов на общую сумму 53,4 млн рублей.

Ресурсоснабжающие организации на отдельных участках реки проводят работы по приведению коммуникаций в надлежащее состояние.

Возле домов №1 по улице Космонавта Комарова и №1а по Юпитерской улице на месте ранее снесённых гаражей будет создано новое общественное пространство,а на улице Юпитерской и в парке Станкозавода появятся освещение и две смотровые площадки. На данные цели предусмотрено около 50 млн рублей.

Александр Кулагин также сообщил, что в рамках подготовки к благоустройству были выявлены незаконные сооружения в охранной зоне реки – 81 металлический гараж. 2/3 из них демонтировали сами собственники, остальные гаражи были снесены муниципалитетом. Кроме того, более сотни капитальных строений (кирпичные гаражи и полуразрушенные здания) будут демонтированы при участии регионального Минимущества.

Отдельным направлением работы выделена ликвидация канализационных стоков в реку из многоквартирных домов и частного сектора.

Как было озвучено на заседании, все работы идут по графику.

Напомним, в рамках работ планируется вывезти на специальный полигон порядка 12 тысяч тонн ила.

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Теги:
Благоустройство реки Экология
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