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Общество

Новые автобусы появятся летом на маршрутах частных перевозчиков в Нижнем Новгороде

03 июля 2023 10:38  [44] Общество

Фото: Группа ГАЗ

Три новых автобуса появятся летом на маршрутах частных перевозчиков в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.

Согласно информации, с прошлой недели на маршруте Т-24 работает новый автобус ПA3 "Beктop NEXT".

Отмечается, что задняя площадка автобуса - низкопольная, что особенно удобно для маломобильных граждан и пассажиров с детскими колясками.

Также в транспортном средстве блокируется начало движения при открытой двери, улучшена вентиляция салона.

Планируется, что в июле новый  ПA3 "Beктop NEXT" начнет работу на маршруте Т-97, а в августе перевозчик ООО "Футбол" выпустит на маршруты еще два новых автобуса.

Напомним, в феврале нижегородский частный перевозчик ГК "Мещеряков" приобрел 30 новых автобусов Citymax-9.

Также ранее сообщалось, что программа обновления подвижного состава районных пассажирских предприятий разрабатывается в Нижегородской области.

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Теги:
Общественный транспорт
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