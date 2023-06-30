Новые автобусы появятся летом на маршрутах частных перевозчиков в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Группа ГАЗ

Три новых автобуса появятся летом на маршрутах частных перевозчиков в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.

Согласно информации, с прошлой недели на маршруте Т-24 работает новый автобус ПA3 "Beктop NEXT".

Отмечается, что задняя площадка автобуса - низкопольная, что особенно удобно для маломобильных граждан и пассажиров с детскими колясками.

Также в транспортном средстве блокируется начало движения при открытой двери, улучшена вентиляция салона.

Планируется, что в июле новый ПA3 "Beктop NEXT" начнет работу на маршруте Т-97, а в августе перевозчик ООО "Футбол" выпустит на маршруты еще два новых автобуса.

Напомним, в феврале нижегородский частный перевозчик ГК "Мещеряков" приобрел 30 новых автобусов Citymax-9.

Также ранее сообщалось, что программа обновления подвижного состава районных пассажирских предприятий разрабатывается в Нижегородской области.