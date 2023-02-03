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Общество

Нижегородский частный перевозчик приобрел 30 новых автобусов Citymax-9

10 февраля 2023 13:08  [106] Общество

Фото: ГК "Мещеряков"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородский частный перевозчик приобрел 30 новых автобусов Citymax-9. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.

Согласно информации, автобусы среднего класса повышенной комфортности закупил перевозчик ГК "Мещеряков". В них располагаются 25 сидячих мест, а общая вместимость - 77 человек.

Автобусы оборудованы кондиционерами, аппарелями для посадки и высадки инвалидов, а также разъемами USB и розетками для зарядки устройств.

Один из новых автобусов в тестовом режиме уже начал работать на маршруте Т-44. 

Ранее сообщалось, что Выксе передано 15 новых низкопольных автобусов большого класса.

Также напомним, что программа обновления подвижного состава районных пассажирских предприятий разрабатывается в Нижегородской области.

СПРАВКА:

CITYMAX 9 – это первая модель нового поколения автобусов "Группы ГАЗ", которое в перспективе будет включать машины длиной от 9 до 19 м, вместимостью от 70 до 200 пассажиров. Они выпускаются на Павловском автобусном заводе с конца 2022 года.

Новая модель создана на унифицированной платформе, на которой будут выпускаться автобусы с различными типами силовых агрегатов. Производство CITYMAX-9 на ПАЗ началось с дизельной версии, в дальнейшем линейка будет расширена газовой версией и элекробусом.

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Теги:
Общественный транспорт
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