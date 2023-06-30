Оборот розничной торговли в Нижегородской области с начала года увеличился на 2,8% Экономика

Фото: Telegram-канал Егора Полякова

Заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков в своем Telegram-канале рассказал о росте розничной торговли в регионе после 12-месячного спада.

Так, в мае текущего года оборот розничной торговли в Нижегородской области увеличился на 11,5% в сопоставимых ценах по сравнению с маем 2022 года. В апреле показатель повысился на 10,5%.

При этом продажи непродовольственных товаров за год выросли на 19,2%, пищевых продуктов - на 4,6%.

В целом же за январь-май 2023 года оборот розницы увеличился на 2,8%.

Егор Поляков отметил, что росту показателей способствует увеличение реальной заработной платы и активизация кредитования. Так, за 5 месяцев 2023 года объем выданных кредитов в Нижегородской области вырос в 1,5 раза.

Оптовая торговля за год увеличилась на 10,4%. В частности, объемы оптовых продаж дизельного топлива выросли в 4,1 раза, бензина - в 2,4 раза, легковых автомобилей - в 2 раза.

Ранее сообщалось, что индекс промышленного производства в Нижегородской области в мае составил 114,2%.