Летняя жара до +30° установится в Нижегородской области на этой неделе Общество

Июль стартовал очень уверенно, и в дальнейшем лето только продолжит набирать обороты. Грядущая неделя в Нижегородской области отметится довольно жаркой и душной погодой с атмосферным давлением ниже нормы.

При этом в небе время от времени будут возникать кучевые облака, но до сильных дождей дело вряд ли дойдёт. Ночи будут по-летнему тёплыми, а дневная температура к концу рабочей недели поднимется уже до +30°.

В понедельник в регионе прогнозируется облачная, умеренно ветреная погода. Днём столбики термометров поднимутся до +24...+25°, ночью опустятся до +13..+16°.

Затем при переменной облачности ежедневно температура будет подниматься на 1-2° - и к пятнице синоптики обещают уже +29...+31° днём и +19...+22° ночью.

Ветер всю неделю будет дуть южный - юго-западный, не более 2-3 м/с. Атмосферное давление выровняется только к концу рабочей недели.

Напомним, что качество воды в пяти нижегородских озёрах не соответствует норме: Силикатном (пляж на пр. Ленина, 19Б), Лунском, Светлоярском (оба пляжа), Больничном (пляж у больницы № 39), Сортировочном (оба пляжа). В них не рекомендуется купаться.

Ранее сообщалось, что высокая пожароопасность лесов установится местами в Нижегородской области на этой неделе.