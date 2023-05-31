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Благоустройство парка имени Кулибина стартовало в Нижнем Новгороде в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Об этом сообщили в администрации Нижегородского района.
Согласно информации, сейчас в парке ведутся подготовительные работы и вырубка аварийных деревьев, после чего начнется демонтаж дорожек и ограждения парка, установка бордюрного камня и ремонт шахматного клуба.
Глава Нижегородского района Алексей Рыболовлев подчеркнул, что сквер будет обновлен при минимальном вмешательстве в его экосистему.
Вместо аварийных деревьев планируется высадить более 30 кленов, лип, рябин, черемух и ясеней, около 1500 кустарников и более 190 погонных метров живой изгороди. Также будет выполнено устройство газонов и цветников.
Кроме того, подрядчик обновит дорожки парка, установит детскую игровую и спортивную площадки, новое ограждение, лавочки и урны.
Ранее сообщалось, что почти 30 общественных пространств благоустроят летом 2023 года в Нижнем Новгороде по программе ФКГС.
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