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Общество

Благоустройство парка имени Кулибина стартовало в Нижнем Новгороде

14 июня 2023 18:13  [3] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Благоустройство парка имени Кулибина стартовало в Нижнем Новгороде в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Об этом сообщили в администрации Нижегородского района.

Согласно информации, сейчас в парке ведутся подготовительные работы и вырубка аварийных деревьев, после чего начнется демонтаж дорожек и ограждения парка, установка бордюрного камня и ремонт шахматного клуба.

Глава Нижегородского района Алексей Рыболовлев подчеркнул, что сквер будет обновлен при минимальном вмешательстве в его экосистему. 

Вместо аварийных деревьев планируется высадить более 30 кленов, лип, рябин, черемух и ясеней, около 1500 кустарников и более 190 погонных метров живой изгороди. Также будет выполнено устройство газонов и цветников.

Кроме того, подрядчик обновит дорожки парка, установит детскую игровую и спортивную площадки, новое ограждение, лавочки и урны. 

Ранее сообщалось, что почти 30 общественных пространств благоустроят летом 2023 года в Нижнем Новгороде по программе ФКГС.

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Теги:
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