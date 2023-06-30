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Общество

Проект Нижегородского планетария им. Гречко победил в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив

03 июля 2023 18:01  [62] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Проект Нижегородского планетария им. Гречко победил в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Об этом сообщили в департаменте культуры администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, планетарий получил грант на создание выставки "Вселенная БРИКС", состоящей из фотографий креативных городов ЮНЕСКО стран БРИКС, сделанных из космоса российскими космонавтами.

Также экспозиция дополняется фотографиями уникальных объектов этих городов, сделаннми с земли.

Планируется проведение девяти выставок с участием российских космонавтов для продвижения научно-технических достижений российской космонавтики и ценностей гуманитарного сотрудничества на пространстве БРИКС.

Сумма гранта составляет чуть более 8,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что три сотрудника Нижегородского планетария им. Гречко получили награды фестиваля "Отражение Вселенной".

Также напомним, что проект нижегородского планетария победил на конкурсе "Музей 4.0".

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Теги:
Гранты Планетарий
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