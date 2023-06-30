Бывшая сотрудница УФНС России по Нижегородской области задержана за незаконное разглашение налоговой тайны Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Бывшая сотрудница УФНС России по Нижегородской области задержана за незаконное разглашение налоговой тайны. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, не позднее апреля 2022 года обвиняемая разгласила третьим лицам сведения, составляющие налоговую тайну, без согласия их владельцев.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 183 ч. 4 УК РФ (незаконное разглашение и использование сведений, составляющих налоговую тайну).

В настоящее время обвиняемая заключена под стражу.

Напомним, в июне Управление Федеральной налоговой службы России по Нижегородской области возглавил Антон Закамский.

Также ранее сообщалось, что начальницу Саровского райотдела судебных приставов осудили за превышение полномочий.