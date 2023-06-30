Первый электронный аукцион на право аренды участка под строительство пройдет в Нижнем Новгороде 3 августа

Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области проведет первый электронный аукцион на право аренды земельного участка под строительство. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Согласно информации, с марта текущего года такие аукционы проводятся только в электронном формате.
В Нижегородской области первый электронный аукцион пройдет 3 августа в 10:00 на единой электронной торговой площадке.
Земельный участок на Московском шоссе в Нижнем Новгороде можно будет использовать под строительство торгового центра. Начальная стоимость - чуть более 9 млн рублей.
Напомним, ранее был определен застройщик по площадке КРТ в Ленинском районе Нижнего Новгорода.
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