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Общество

Три тоннелепроходческих щита будут прокладывать метро на Сенную в Нижнем Новгороде

02 июля 2023 15:40  [71] Общество

Новый участок нагорной ветки метрополитена в Нижнем Новгороде будут прокладывать сразу три тоннелепроходческих щита: два запустят от площади Сенной в сторону площади Свободы и ещё один – от площади Горького к площади Свободы. Работы передвинуты на позднюю осень или начало зимы. Об этом в интервью телекомпании "Волга" рассказал генеральный директор ГУММиД Нижнего Новгорода Андрей Левдиков.

"С Сенной до Горького – длинный перегон, а с Горького до Свободы – более короткий, получается, что два щита с Сенной будут чуть больше идти, а с Горького - пройдёт быстрее. Планируем так, что они с такой разбежкой будут приходить на площадь Свободы летом 2024 года", - уточнил Андрей Левдиков.

Напомним, разработка стартового котлована началась на стройплощадке станции метро "Сенная" в первой половине июня. В настоящее время ведётся формирование обвязочного пояса. Дно котлована углубили на 6 м из запланированных 16.

Как пояснил зам начальника участка монолитных работ ГК "Моспроект-3" Дмитрий Мишин, при разработке котлована убирается грунт, и чтобы уменьшить растущее давление на боковые стенки, делается распорная система. Эту работу должны завершить за месяц-полтора.

Уже готовится перебазировка тоннелепроходческого щита, который будут собирать уже на площадке, после чего опустят в котлован.

Андрей Левдиков также рассказал, что на площади Свободы скоро начнутся работы по прокладке коммуникаций. Также предстоит до начала отопительного сезона переложить на данном участке теплосети. Для ускорения всех работ движение будет полностью перекрыто. Причём специалисты уже проработали подневный план работ.

Параллельно начнётся разработка котлована под выход щитов и станционного комплекса.

По словам руководителя ГУММиД, на Сормовско-Мещерской ветке сейчас идёт активное проектирование и разработка технических условий. Осенью начнётся вынос сетей и подготовка площадок под основной этап, а весной стартует разработка котлована. Причём таких больших перекрытий, как в центре города, в Сормове не будет, успокоили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что новую временную дорогу открыли в районе стройплощадки станции метро "Сенная".

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Теги:
Метро Строительство
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