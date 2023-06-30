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Экономика

Нижегородская область получила транш бюджетного кредита на ремонт дорог

04 июля 2023 11:47  [90] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородская область получила первый транш федерального бюджетного кредита на опережающее финансирование капремонта дорог. Об этом сообщили в министерстве финансов региона.

В связи этим объем госдолга Нижегородской области увеличился на 1,5 млрд рублей. По состоянию на 1 июля он составил 132,6 млрд рублей.

Средства кредита будут направлены на опережающее финансирование расходов по ремонту дорог, реконструкцию участка трассы Владимир – Муром - Арзамас со строительством путепровода в Арзамасе.

Также была погашена часть номинальной стоимости по облигациям Нижегородской области 2016 года выпуска в размере 2,5 млрд рулей, выплачен накопленный купонный доход держателям облигаций в сумме 49,8 млн рублей. Сейчас облигационный заем Нижегородской области 2016 года выпуска погашен в полном объеме.

Кроме того, по облигационному займу Нижегородской области 2019 года погашена часть номинальной стоимости в размере 3 млрд рублей и выплачен накопленный купонный доход держателям облигаций  в сумме 168,3 млн рублей.

Сейчас 74,2% госдолга составляют бюджетные кредиты, 25,6% - государственные ценные бумаги, 0,2% – государственные гарантии. 

Ранее сообщалось, что нормативным требованиям соответствуют 42,4% дорог Нижегородской области.

Также напомним, что Нижегородская область вошла в число лидеров регионов РФ по уровню открытости бюджетных данных.

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Теги:
Бюджет Дороги Кредит
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