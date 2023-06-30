Жители Нижнего Новгорода могут высказать свои пожелания по благоустраиваемым в 2024 году пространствам Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Жители Нижнего Новгорода могут высказать свои пожелания по благоустраиваемым в 2024 году пространствам. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава города Юрий Шалабаев.

Согласно информации, в следующем году в Нижнего Новгороде будут приведены в порядок 30 локаций.

Нижегородцы смогут высказать свое мнение о том, как должны выглядеть обновленные территории. Заполнить анкету можно по ссылке.

Юрий Шалабаев отметил, что очередность работ и количество территорий будут зависеть от определения источников финансирования.

Напомним, более 380 тысяч жителей Нижегородской области проголосовали за территории для благоустройства в 2024 году.

В этом году в Нижнем Новгороде по программе ФКГС также будет благоустроено почти 30 общественных пространств.