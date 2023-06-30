Около 16 тысяч нижегородцев стали донорами крови в первом полугодии 2023 года Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Около 16 тысяч нижегородцев стали донорами крови в первом полугодии 2023 года. Об этом сообщили в Нижегородской службе крови.

Согласно информации, за это время было совершено более 31 тысячи безвозмездный донаций.

Отмечается, что 1,2 тысячи нижегородцев стали донорами впервые.

Как рассказал главный врач Нижегородского областного центра крови им. Н.Я. Климовой Сергей Чистяков, в среднем в регионе один донор цельной крови совершает три донации в год. От одного донора в среднем заготавливается две дозы плазмы и 1,6 дозы тромбоцитов в год.

Донорское движение в Нижегородской области сейчас насчитывает почти 250 тысяч участников, что позволяет бесперебойно обеспечивать кровью 104 медицинские организации.

Ранее сообщалось, что более 750 жителей Нижегородской области вошло в федеральный регистр потенциальных доноров костного мозга.

Также напомним, что звания "Почётный донор России" удостоены еще 15 нижегородцев.