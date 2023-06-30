Патриарх Кирилл прибудет в Нижегородскую область с визитом 30 июля Общество

Фото: Сергей Власов

Патриарх Кирилл прибудет в Нижегородскую область с визитом 30 июля. Об этом журналистам рассказал митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

Согласно информации, в Арзамасе планируется открытие новой экспозиции в Музее русского патриаршества.

Это единственный музей, экспозиции которого целиком посвящены жизни русских патриархов: Никона и Сергия, уроженцев Нижегородской земли, а также патриархов Русской православной церкви XX — начала XXI веков: Алексия I, Пимена, Алексия II и Кирилла. В музее представлены современные копии и подлинные вещи патриархов.

Дополнительно будут сформированы витрины и планшеты, посвящённые жизни первых Патриархов Московских и всея Руси – Иова, Гермогена, Филарета, Иоасафа I, Иосифа, Никона, Иоасафа II, Питирима, Иоакима и Адриана.

Участие в церемонии открытия открытия примет и патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Напомним, дед и отец владыки - Василий и Михаил Гундяевы - уроженцы Лукояновского района.

Также в ходе визита патриарх освятит открытый после реконструкции Воскресенский собор в Арзамасе.

Напомним, в октябре 2022 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Нижегородскую митрополию с первосвятительским визитом.

Тогда патриарх осмотрел святыни Нижнего Новгорода и совершил чин Великого освящения Благовещенского собора в Дивееве.