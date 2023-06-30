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Общество

Нижегородский зоопарк "Лимпопо" получил Почетный знак главы города в честь 20-летнего юбилея

05 июля 2023 17:22  [43] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев вручил зоопарку "Лимпопо" Почетный знак главы города в честь 20-летнего юбилея и наградил благодарностями его сотрудников. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Согласно информации, церемония награждения прошла в рамках Седьмого Всероссийского съезда союза зоопарков и аквариумов России в Гербовом зале Нижегородской ярмарки.

Юрий Шалабаев отметил, что зоопарк за свою 20-летнюю историю стал важным центром не только развлечений, но и образования, сохранения биоразнообразия. 

Замгубернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов рассказал, что во время пандемии помочь животным в зоопарке хотели жители со всей области.

"Вы не представляете, сколько было написано писем в разные мессенджеры и лично мне: "спасите зоопарк". От простых людей, находящихся не только в Нижнем Новгороде, а даже на окраинах нашей большой области. Привозили мандарины, мясо, сено. Это было действительно народное дело", - сказал он.

Напомним, 4 июля новая выставка, посвященная снежному барсу, и Музей самоваров открылись в зоопарке "Лимпопо".

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Теги:
Зоопарк Награды
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