Нижегородский зоопарк "Лимпопо" получил Почетный знак главы города в честь 20-летнего юбилея Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев вручил зоопарку "Лимпопо" Почетный знак главы города в честь 20-летнего юбилея и наградил благодарностями его сотрудников. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Согласно информации, церемония награждения прошла в рамках Седьмого Всероссийского съезда союза зоопарков и аквариумов России в Гербовом зале Нижегородской ярмарки.

Юрий Шалабаев отметил, что зоопарк за свою 20-летнюю историю стал важным центром не только развлечений, но и образования, сохранения биоразнообразия.

Замгубернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов рассказал, что во время пандемии помочь животным в зоопарке хотели жители со всей области.

"Вы не представляете, сколько было написано писем в разные мессенджеры и лично мне: "спасите зоопарк". От простых людей, находящихся не только в Нижнем Новгороде, а даже на окраинах нашей большой области. Привозили мандарины, мясо, сено. Это было действительно народное дело", - сказал он.

Напомним, 4 июля новая выставка, посвященная снежному барсу, и Музей самоваров открылись в зоопарке "Лимпопо".