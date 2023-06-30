Вопрос расчета компенсаций при вырубке плодовых деревьев предложили урегулировать в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба ЗС НО

Совместное заседание комиссии Молодежного парламента при Законодательном собрании по экологии и комиссии Молодежной палаты при Думе Нижнего Новгорода по экологии и развитию города прошло в Доме народного единства.

Согласно информации, на мероприятии обсуждалось обращение к заместителю председателя правительства РФ Виктории Абрамченко о необходимости урегулирования вопроса расчета компенсационной стоимости при вырубке плодовых деревьев.

Поводом для обращения стали многочисленные вопросы нижегородцев по расчету компенсационной стоимости при рубке вишни, сливы и каштана.

Обязанность проводить компенсационное озеленение закреплена в региональном законе "Об охране озелененных территорий Нижегородской области". Разрешение на вырубку выдается после проведения экспертной оценки и возмещения компенсационной стоимости либо проведения натурального озеленения.

При отсутствии данного разрешения, расчет компенсационной стоимости не производится, а определяется размер вреда. В этом случае наступает административная ответственность и нарушитель будет обязан возместить вред, причиненный окружающей среде, в полном объеме.

Вместе с тем, в перечне деревьев, учитываемых при оценке вреда, нет таких пород как каштан, слива и вишня, поэтому расчет размера вреда произвести невозможно. Это, в свою очередь, не только негативно сказывается на состоянии озелененных территорий, но и влечет потери местного бюджета, которые могли бы быть потрачены на функционирование и развитие этих территорий.

"Суть нашего обращения – в необходимости включения в существующий перечень пород деревьев, таких как вишня, слива и каштан, либо разработка нового нормативного акта, который бы урегулировал правовой пробел для полноценного расчета ущерба за уничтоженные зеленые насаждения. Сегодня мы подробно обсудили новые предложения с молодежью и собираемся совместно работать над этим вопросом. Думаю, что идеи молодых парламентариев найдут поддержку как в нашем профильном комитете, так и в постоянной комиссии по экологии городской Думы Нижнего Новгорода", - отметил председатель комитета по экологии и природным ресурсам Законодательного Собрания Нижегородской области Владислав Атмахов.

"Наша молодежь – двигатель новых идей. На встрече обсуждались разные вопросы экологического характера, и по каждой теме молодые люди предлагали свои варианты их решения. Мне, например, особенно понравился подход к вопросу компенсационного озеленения в Нижегородской области. Ребята предложили высаживать именно те породы деревьев, которые вырубаются при благоустройстве или строительстве. Например, срубили березу, ее же и нужно посадить. На мой взгляд, это позволит сохранить тот фонд зеленых насаждений, который существует в городе. Также пригласил ребят к участию в заседаниях постоянной комиссии городской Думы по экологии. Независимо от того, кто какой партии симпатизирует, общими усилиями мы можем многое. Думаю, что идеи молодых людей будут реализованы на благо нашего города и области", – сказал председатель постоянной комиссии городской Думы по экологии Герман Карачевский, комментируя итоги встречи.

Как рассказал координатор Молодежных парламентов ПФО Владимир Москаленко, новые предложения по озеленению будет проработаны на профильной смене молодежных парламентов Приволжского Федерального Округа форума "IВолга", который пройдет в Самаре с 21 -29 июля.