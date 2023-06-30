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Экономика

Поступление доходов консолидированного бюджета Нижегородской области в I полугодии 2023 года увеличилось на 17,2%

06 июля 2023 10:48  [104] Экономика
правительство Нижегородской области

правительство Нижегородской области

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Поступление доходов консолидированного бюджета Нижегородской области в I полугодии 2023 года увеличилось на 17,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом сообщили в министерстве финансов региона.

Согласно информации, доходы консолидированного были получены в объеме 176,2 млрд рублей, что выше показателей прошлого года на 20,3%. Налоговые и неналоговые доходы составили 142,1 млрд рублей.

Расходы консолидированного бюджета исполнены в объеме 164,4 млрд рублей.

Доходы областного бюджета получены в объеме 152,5 млрд рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 118,4 млрд рублей. Отмечается, что этот показатель на 18,3% выше уровня прошлого года.

Расходы областного бюджета исполнены в объеме 138,4 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область вошла в число лидеров регионов РФ по уровню открытости бюджетных данных.

Также напомним, что регион получил транш бюджетного кредита на ремонт дорог.

В связи этим объем госдолга Нижегородской области увеличился на 1,5 млрд рублей. По состоянию на 1 июля он составил 132,6 млрд рублей.

СПРАВКА:

Консолидированный бюджет - совокупность местных бюджетов и регионального бюджета.

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Теги:
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