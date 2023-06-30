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АНО "АСИРИС" разработала концепции фасадов для 114 домов в центре Городца. Об этом сообщается в соцсетях агентства.
Согласно информации, концепции будут переданы администрации города для использования в работе с исторической средой. Также предложенные стандарты могут использовать собственники зданий. Некоторые из них уже обратились в АСИРИС для получения концепций.
Концепции фасадов включают цветовые решения по покраске дома, расположения элементов декора и организации внешнего вида
Отмечается, что эти стандарты позволяют сохранить целостность исторической среды при восстановлении отдельных домов.
До середины июля в Городце будет подготовлено еще четыре фасадных решения для домов 130, 132, 137 по улице Горького, а также для дома №2 на Набережной революции.
Ранее сообщалось, что территорию бывшей усадьбы Демидовых благоустроят в селе Быковка Воротынского района.
Также напомним, что концепции фасадов и колористических решений разработают для исторических домов в Семенове.
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