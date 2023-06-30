АНО "АСИРИС" разработала концепции фасадов для 114 домов в центре Городца Общество

Фото: АНО "АСИРИС"

АНО "АСИРИС" разработала концепции фасадов для 114 домов в центре Городца. Об этом сообщается в соцсетях агентства.

Согласно информации, концепции будут переданы администрации города для использования в работе с исторической средой. Также предложенные стандарты могут использовать собственники зданий. Некоторые из них уже обратились в АСИРИС для получения концепций.

Концепции фасадов включают цветовые решения по покраске дома, расположения элементов декора и организации внешнего вида

Отмечается, что эти стандарты позволяют сохранить целостность исторической среды при восстановлении отдельных домов.

До середины июля в Городце будет подготовлено еще четыре фасадных решения для домов 130, 132, 137 по улице Горького, а также для дома №2 на Набережной революции.

Ранее сообщалось, что территорию бывшей усадьбы Демидовых благоустроят в селе Быковка Воротынского района.

Также напомним, что концепции фасадов и колористических решений разработают для исторических домов в Семенове.