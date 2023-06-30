Победители конкурса "Займись делом" получат бесплатную рекламную кампанию Бизнес

Областной центр "Мой бизнес" в партнёрстве ГК "Выбери радио" организует конкурс для самозанятых "Займись делом!" в рамках нацпроекта "МСП". Победители получат бесплатную рекламную кампанию.

Как прокомментировал глава Минпрома Нижегородской области Максим Черкасов, начинающие бизнесмены часто сталкиваются с различными трудностями на этапе продвижения своего проекта. Так, например, запуск качественной рекламной кампании требует значительных финансовых вложений.

"Для того чтобы поддержать лучшие практики самозанятости в регионе, областной центр "Мой бизнес" запускает премию "Займись делом". Победителям конкурса бесплатно запустят рекламную компанию на нижегородских радиостанциях*", – рассказал министр.

Так, партнёры конкурса предоставят победителю до 300 минут бесплатного эфирного времени на трёх топовых радиостанциях.

Конкурс будет проводиться по 10 номинациям: "За достижения в сфере ремонта и строительства", "За достижения в сфере креативной индустрии", "За достижения в сфере IT", "За достижения в сфере кулинарии", "За достижения в сфере образования", "За достижения в сфере красоты и здоровья", "За достижения в сфере аутсорсинга", "За достижения в сфере автоуслуг", "За достижения в фермерской деятельности".

Так, за 1 место в номинации победители получат сертификаты на создание 15-тисекундного рекламного ролика и 300 выходов на "Радио дача", "Радио 7 на семи холмах", "Рекорд"; за 2 место предусмотрены сертификаты на создание 15-тисекундного рекламного ролика и 200 выходов на "Радио Дача" и "Рекорд".

Занявшие 3 места будут награждены призами от центра "Мой бизнес" и генеральных партнёров.

Принять участие в конкурсе могут физические лица и индивидуальные предприниматели старше 18 лет, которые зарегистрированы и работают на территории Нижегородской области. Ещё одно важное условие - они должны применять специальный налоговый режим: налог на профессиональный доход.

Для участия понадобится учётная запись на сайте мойбизнес52.рф и мсп.рф. Подать заявку можно по ссылке или в региональном центре "Мой бизнес" - до 31 июля 2023 года.

Участвовать можно максимум в двух номинациях, но стать победителем - только в одной.

Номинанты будут оцениваться по таким показателям, как сумма уплаченных налогов, объёмы вложений в развитие собственного дела, переход из статуса самозанятого в субъект малого и среднего предпринимательства, наличие каналов распространения информации. Участники обучающей программы для самозанятых "Займись делом" получат дополнительные баллы.

Получить дополнительную информацию можно на горячей линии "Мой бизнес": 8 (800) 301-29-94 (ежедневно с 9:00 до 18:00, звонок бесплатный).

Напомним, обо всех мерах поддержки предпринимателей можно узнать в центре "Мой бизнес" и на портале Мойбизнес52.рф.

Ранее сообщалось, что нижегородские предприниматели смогут разместить свою рекламу на цифровых билбордах за 1 рубль благодаря программе "Реклама от рубля".