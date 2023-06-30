Памятник императору Николаю I установят в Нижнем Новгороде Общество

фото: Нижегородская епархия

Памятник императору Николаю I установят в Нижнем Новгороде в Александровском саду, сообщил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий на встрече с главными редакторами и руководителями нижегородских СМИ.

Глава Нижегородской митрополии отметил, что памятник Николаю I установят в Александровском саду уже в этом году, и сейчас над ним идет работа на подмосковном предприятии.

Он также отметил, что в ближайшее время в Нижегородской области Нижегородская митрополия планирует установить еще три памятника: патриарху Гермогену, герою России, нижегородцу Дмитрию Житкову и князю Владимиру в Дзержинске.

Напомним, что Александровский сад в Нижнем Новгороде был разбит в 1835 году по указу Николая I в память о супруге Александре Федоровне. После указа императора Нижний Новгород стал активно благоустраиваться.

Парк был реконструирован в 1960-е годы, там появились летние кафе, спортплощадки, летняя эстрада. В 90-е его практически забросили. И только к 800-летию Нижнего Новгорода там прошло масштабное благоустройство. Вновь открыли сцену-ракушку, где сейчас проходят концерты в рамках фестивале "Столица закатов", установили освещение, МАФы и проложили пешеходные тропинки.