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Общество

Призеров областного этапа Всероссийского конкурса "Мастер года" наградили в Нижегородской области

06 июля 2023 13:02  [87] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Призеров областного этапа Всероссийского конкурса "Мастер года" наградили в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, награды правительства и министерства образования Нижегородской области в Кремле получили лучшие работники системы среднего профессионального образования региона, продемонстрировавшие свои преподавательские навыки.

Так, лучшим в номинации "Мастер производственного обучения" стал преподаватель Выксунского металлургического колледжа им. А.А. Козерадского Роман Трушин, в номинации "Преподаватель дисциплин и профессиональных модулей" - сотрудник Нижегородского политехнического колледжа имени А.П. Руднева Светлана Миронова, в номинации "Преподаватель общеобразовательного цикла" - преподаватель Починковского сельскохозяйственного техникума Татьяна Могина.

Нижегородцы, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места в номинациях конкурса, также получили дипломы министерства образования и науки региона и памятные подарки. Также благодарственное письмо от Нижегородской областной организации профессионального союза работников народного образования и науки РФ получила призера конкурса, преподаватель Нижегородского строительного техникума Надежда Мухранова.

Ранее сообщалось, что лауреаты регионального этапа Всероссийского конкурса "Ученик года" получили награды в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Конкурсы Награждение Образование
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