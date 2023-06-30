Фото:
Призеров областного этапа Всероссийского конкурса "Мастер года" наградили в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Согласно информации, награды правительства и министерства образования Нижегородской области в Кремле получили лучшие работники системы среднего профессионального образования региона, продемонстрировавшие свои преподавательские навыки.
Так, лучшим в номинации "Мастер производственного обучения" стал преподаватель Выксунского металлургического колледжа им. А.А. Козерадского Роман Трушин, в номинации "Преподаватель дисциплин и профессиональных модулей" - сотрудник Нижегородского политехнического колледжа имени А.П. Руднева Светлана Миронова, в номинации "Преподаватель общеобразовательного цикла" - преподаватель Починковского сельскохозяйственного техникума Татьяна Могина.
Нижегородцы, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места в номинациях конкурса, также получили дипломы министерства образования и науки региона и памятные подарки. Также благодарственное письмо от Нижегородской областной организации профессионального союза работников народного образования и науки РФ получила призера конкурса, преподаватель Нижегородского строительного техникума Надежда Мухранова.
Ранее сообщалось, что лауреаты регионального этапа Всероссийского конкурса "Ученик года" получили награды в Нижнем Новгороде.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+