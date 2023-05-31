Лауреаты регионального этапа Всероссийского конкурса "Ученик года" получили награды в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Лауреаты регионального этапа Всероссийского конкурса "Ученик года" получили награды в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в городском департаменте социальных коммуникаций и молодежной политики.

Согласно информации, конкурс "Ученик года" проходит в Нижнем Новгороде впервые. В 2022 году инициативная группа приняла участие в конкурсе молодежных проектов "Молодой Нижний" и получила грант на реализацию своего проекта.



В конкурсе приняли участие 200 учеников из Нижегородской области 8-10 классов, проявивших себя в учебе, спорте, общественной или добровольческой деятельности. Они прошли тестирование, провели самопрезентацию, прошли отдельные испытания для каждой номинации.

Победители регионального этапа представит Нижегородскую область на Всероссийском этапе осенью 2023 года.

Ранее сообщалось, что победители поэтического онлайн-марафона "Поэзия Победы" награждены в Нижнем Новгороде.