Кондиционеры работают в 223 муниципальных автобусах Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Кондиционеры работают в 223 автобусах "Нижегородпассажиравтотранса". Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.

Согласно информации, уже выполнен работ систем кондиционирования в 44 автобусах.

Отмечается, что все неисправности устраняются в рабочем режиме.

Ранее сообщалось, что еще 280 валидаторов установят в автобусах Нижнего Новгорода.

Также напомним, что Нижний Новгород осенью 2023 года получит 23 автобуса по инвестпроекту с использованием средств ФНБ.