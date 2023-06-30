Кондиционеры работают в 223 муниципальных автобусах Нижнего Новгорода

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Кондиционеры работают в 223 автобусах "Нижегородпассажиравтотранса". Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.
Согласно информации, уже выполнен работ систем кондиционирования в 44 автобусах.
Отмечается, что все неисправности устраняются в рабочем режиме.
Ранее сообщалось, что еще 280 валидаторов установят в автобусах Нижнего Новгорода.
Также напомним, что Нижний Новгород осенью 2023 года получит 23 автобуса по инвестпроекту с использованием средств ФНБ.
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