Уклонистам запретят регистрировать автомобили и менять права Общество

Россияне, которые не пришли по повестке в военкомат, будут лишены возможности пользоваться порталом "Госуслуг". В частности, они не смогут регистрировать машины и менять водительские права. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на заявление главы ГИБДД России Михаила Черникова.

Глава ведомства рассказал, что Госавтоинспекция по базе данных видит тех, кто не явился в военкомат. Причём информационная база обновляется ежедневно, поэтому все данные по уклонистам есть в распоряжении ГИБДД.

"Таким гражданам не будут оказаны госуслуги: они не смогут ни заменить водительское удостоверение, ни получить его вновь, ни провести любые регистрационные действия", — отметил Михаил Черников.

Напомним, накануне МВД России утвердило правила лишения водительских прав россиян за неявку в военкомат по повестке. Ограничение действия водительских прав наступит, если военнообязанный не придёт в военкомат в течение 20 дней от даты, указанной в повестке.

Как ранее разъяснил Верховный суд, уклонением от военного призыва является неявка без уважительных причин на медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор, заседание призывной комиссии или для отправки к месту несения службы. Также уклонистами признают тех, кто не прибыл в указанное в повестке время и место для отправки на службу.