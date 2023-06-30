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Общество

Благоустройство двух общественных пространств в Нижегородском районе завершилось раньше срока

06 июля 2023 17:46  [84] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Благоустройство двух общественных пространств в Нижегородском районе завершилось раньше срока. Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Согласно информации, работы по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" завершились в Крутом переулке и сквере Большие овраги.

Юрий Шалабаев, посетивший обновленные скверы, отметил, что благоустройство проводилось с учетом мнения местных жителей.

Так, в сквере Большие овраги было создано уютное место для прогулок, игр с детьми и занятий спортом. Здесь появились детская и спортивная площадки.

В переулке Крутом установили пандусы, качели, лавочки, парковые кресла, сделали новое освещение и провели озеленение. Также смонтированы стенды, рассказывающие об истории этого места.

Ранее сообщалось, что жители Нижнего Новгорода могут высказать свои пожелания по благоустраиваемым в 2024 году пространствам.

Также напомним, что администрация Нижнего Новгорода и ГАЗ заключили соглашение о благоустройстве Автозаводского парка.

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Теги:
Благоустройство
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