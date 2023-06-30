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Общество

Более 11 тысяч детей родилось в Нижегородской области в первом полугодии 2023 года

05 июля 2023 13:34  [131] Общество

Фото: Главное управление ЗАГС Нижегородской области

Руководитель главного управления ЗАГС Нижегородской области Ольга Краснова подвела итоги работы работы ведомства за первое полугодие 2023 года.

Так, Нижегородская область заняла второе место в России по количеству оформленных электронных свидетельств о рождении. В этом году в регионе уже оформлено 7 425 электронных свидетельств. Около 4 тысяч нижегородских семей воспользовалось услугой регистрации рождения через портал Госуслуг.

Всего за первое полугодие органы ЗАГС зарегистрировали рождение 11 420 детей, из них 5 870 мальчиков и 5 550 девочек, 126 двоен и две тройни.

Самые популярный имена у мальчиков: Михаил (272), Артем (259), Александр (245), Иван (242).

У девочек вновь самым популярным именем стала София - 272. Далее идут Ева (212), Анна (202), Мария (201).

Также продолжается рост количества заключаемых браков. С начала в Нижегородской области свои отношения зарегистрировали 7 449 пар, что на 1,5% превышает показатель аналогичного периода 2022 года.

До конца 2023 года уже принято свыше 7 000 заявлений о заключении брака.

Напомним, День семьи, любви и верности выбрали для свадьбы 250 нижегородских пар.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области в 2022 году было заключено на 13,7% больше браков и отмечено на 1,5% меньше разводов, чем в 2021 году. Самой популярной датой для бракосочетания стало 22 июля. В этот день было заключено около 450 браков.

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Теги:
Дети ЗАГС
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