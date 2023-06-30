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Общество

Четырнадцать случаев заражения менингококковой инфекцией выявили в Нижегородской области с начала года

07 июля 2023 13:37  [231] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Четырнадцать случаев заражения менингококковой инфекцией выявили в Нижегородской области с начала года. Об этом рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по региону Наталья Садыкова в ходе интернет-конференции, прошедшей в НОИЦ.

Согласно информации, все эти случаи не были связаны.

В 2022 году было выявлено три случая заражения менингококковой инфекцией

Отметим, что на этой неделе стало известно вспышке менингита в Екатеринбурге, унесшей жизни двух человек.

Невролог Александр Евдокимов в беседе с телеканалом "360" рассказал, что чаще всего причиной заражения менингококковой инфекцией становятся бактерии.

"Как правило, менингит возникает на фоне сниженного иммунитета: переохлаждения, хронических заболеваний, долгой усталости у человека, очень сильного стресса. Либо при непосредственном контакте с зараженным", - сказал он.

Несмотря на то, что прививки от менингита необязательны, нижегородцам все же рекомендуется вакцинироваться против него.

Напомним, что в апреле инфекционисты прогнозировали вспышку бактериальных менингитов в России.

Тогда эпидемиологи отмечали, что есть все признаки осложнения эпидситуации: болеть стали чаще, выявляют всё больше взрослых пациентов, преобладает один и тот же штамм, возникают очаги заражения.

Ранее сообщалось, что уже 11 случаев заражения корью выявили в Нижегородской области.

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Теги:
Инфекция Медицина и здоровье Роспотребнадзор
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