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Общество

Уже 11 случаев заражения корью выявили в Нижегородской области

07 июля 2023 13:23  [109] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Уже 11 случаев заражения корью выявили в Нижегородской области, в том числе три случая у детей. Об этом рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по региону Наталья Садыкова в ходе интернет-конференции, прошедшей в НОИЦ.

"В большинстве случаев корь не получила распространение. Это говорит о том, что нижегородцы сознательны и достаточно хорошо привиты", - отметила она.

Напомним, первого больного корью выявили в Нижегородской области в начале апреля. Заболевание выявили у женщины, прилетевшей из Еревана. После этого в регионе был введён "красный" уровень готовности по заболеванию. С 1 апреля медорганизации переведены на специальный режим работы: в лечебных учреждениях усиливается контроль за ношением масок, вводится особый контроль за посещением родственниками отделений реанимации и интенсивной терапии.

Всем иностранным гражданам, приезжающим на работу в Нижегородскую область, необходима обязательная вакцинация от кори. Эта мера будет действовать как минимум до конца 2023 года. 

СПРАВКА:

Корь – высоко контагиозная инфекция, передающаяся от больного человека к здоровому человеку воздушно-капельным путём. Характеризуется высокой температурой (до 40,5 °C), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто-папулёзной сыпью кожных покровов, общей интоксикацией.

Если у вас нет противокоревого иммунитета, то вероятность заболеть после встречи с человеком, болеющим корью, равняется почти 100%. Препаратов для специфического лечения кори не разработано. При этом её почти полностью можно предотвратить с помощью вакцинации в раннем возрасте. Для создания коллективного иммунитета необходим охват двухэтапной вакцинацией 95% детей.

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Теги:
корь Медицина и здоровье Роспотребнадзор
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