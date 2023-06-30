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Культура и отдых

Выступления уличных театров пройдут на Нижегородской ярмарке 8 и 9 июля

07 июля 2023 14:36  [49] Культура и отдых

Фото: Нижегородская ярмарка

Выступления уличных театров пройдут на Нижегородской ярмарке 8 и 9 июля. Об этом сообщили в пресс-службе пространства.

Согласно информации, показы будут проходить в 14:00 и 17:25. Продолжительность одного блока показов составит 3 часа 10 минут. Вход свободный.

Свои постановки покажут театральная компания "ЗаУглом", "ВАУ театр" и театр "Пластилиновый дождь". Выступления пройдут около фонтана на Ярмарочной площади.

Спектакль "Горький на телеге" воссоздаст эпоху ярмарочных праздников. Рассказчик, знаток сказок Максима Горького, и его свита устроят настоящий народный спектакль.

Программа "Лисапед Шоу" познакомит гостей ярмарки с цирковыми жанрами. Зрители не только посмотрят выступление, но и примут участие в шоу.

Площадной спектакль "Как Царь Петр чего-нибудь там" расскажет о Царе Петре. В программе - уникальный расписной балаган, ходули, акробатика, авторские маски, повествование в стиле райка, кукольный театр. Локация - у Павильона 2.

В рамках спектакля "Между завтра и вчера" артисты и ходулисты сделают все, чтобы "зрители смогли с головой погрузиться в безумное приключение и в буквальном смысле "прошествовать" вместе этот маленький отрезок времени - "Между завтра и вчера". Локация - амфитеатр у входа на площадь Ленина.

Напомним, летняя программа на Нижегородской ярмарке стартует 15 июля.

Также ранее сообщалось, что праздничную программу ко Дню семьи, любви и верности подготовили в нижегородском парке "Швейцария".

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Теги:
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