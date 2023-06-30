Летняя программа на Нижегородской ярмарке стартует 15 июля Культура и отдых

Фото: Нижегородская ярмарка

Летняя программа на Нижегородской ярмарке стартует 15 июля. Об этом сообщили в пресс-службе пространства.

Согласно информации, развлекательная программа для гостей Ярмарки будет проходить каждые выходные до 27 августа. Вход свободный.

Так, каждую субботу и воскресенье с 11:00 до 21:00 будет работать фестиваль исторической реконструкции "Приволжский штандарт" в различных тематиках - от основания Руси до XX века.

Каждые пятницу и субботу будут организованы показы советских фильмов и мультфильмов на Павильоне 2.

По субботам и воскресеньям дети смогут посмотреть кукольные спектакли, поиграть в настольные игры и покататься на карусели.

Также с пятницы по воскресенье будет работать ярмарочный базар, с 16:00 до 21:00 будут организованы посиделки у печи.

Кроме того, в кассе карусели можно будет купить билет экскурсию на ярмарочном ретромобиле "Вокруг Ярмарки за 12 минут": интересные факты из истории Нижегородской ярмарки.

Ранее сообщалось, что концерт старинной музыки состоится в нижегородском парке "Швейцария" 8 июля.

Также напомним, что одиннадцать кинопоказов под открытым небом пройдет в парках Нижнего Новгорода в июле.