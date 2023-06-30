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Общество

Курсы для пенсионеров по оказанию первой медицинской помощи стартовали в Нижнем Новгороде

07 июля 2023 16:15  [52] Общество

Фото: пресс-служба Штаба общественной поддержки партии "Единая Россия"

В Нижнем Новгороде стартовали курсы по оказанию первой медицинской помощи. Первые занятия состоялись накануне в Штабе общественной поддержки "Единой России".

Курсы организованы в рамках в рамках проекта "Доктор говорит" и партпроекта "Старшее поколение".

На лекциях пенсионерам не только рассказывают, как распознать аллергию, инфаркт, инсульт или обострение астмы, но и учат оказывать своевременную первую помощь до приезда скорой. Участники уже оценили эффективность этих курсов. По их словам, особенно это важно сейчас, в летний период, когда стоит жаркая погода, многие уезжают на дачи и оказываются вдалеке от первой медицинской помощи при экстренных случаях.

"Проект рассчитан на целый год, он будет проходить в Штабе общественной поддержки каждый четверг. Мероприятие проводится бесплатно. Записаться можно через Штаб или городской союз пенсионеров", - отметил организатор проекта, председатель отделения "Союза пенсионеров России" Нижнего Новгорода Александр Кулигин.

Напомним, создание условий для активного здорового долголетия, развитие системы непрерывного образования, содействие обеспечению достойного качества жизни и активному вовлечению граждан старшего поколения в жизнь общества является одной из важных задач народной программы "Единой России" и партийного проекта "Старшее поколение".

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Теги:
Медицина и здоровье
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