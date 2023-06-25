Выборы в Нижегородской области пройдут с 8 по 10 сентября
Участок площади Минина и Пожарского перекрыт до 28 июня
Приём документов в вузы стартовал на "Госуслугах"
Кинофестиваль "Горький fest" пройдёт в Нижнем Новгороде 7-13 июля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
28 июня 2023 15:53  [50] Курсы по садоводству стартовали в нижегородском Штабе общественной поддержки
28 июня 2023 15:40  [68] Вручение именных стипендий лучшим студентам Нижнего Новгорода состоялось в администрации города
28 июня 2023 15:27  [85] Более 14,5 млн рублей предоставит Банк ДОМ.РФ на строительство ЖК на Черниговской
28 июня 2023 14:12  [123] Опыт волонтеров, отработавших в госпиталях и больницах в новых регионах, стал основой для законодательных изменений в здравоохранении
28 июня 2023 13:41  [150] Улица Лузянина и сквер Гусева появятся в Нижнем Новгороде
28 июня 2023 12:42  [160] Евгений Люлин вручил сертификат о передаче "Газели NEXT" Благотворительному фонду им. Алексея Талая от Нижегородской области
28 июня 2023 12:28  [133] Почти 3 млн рублей направили на ремонт амбулатории в селе Архангельское Шатковского района
28 июня 2023 12:07  [159] Около 100 подростков из Нижнего Новгорода станут участниками патриотического лагеря "Хочу стать десантником"
28 июня 2023 11:53  [487] Почётными гражданами Нижнего Новгорода стали ещё 16 нижегородцев
28 июня 2023 11:10  [163] Сергей Большаков: "Штраф за нарушение правил пожарной безопасности для граждан – до 50 тысяч рублей"
Общество

Курсы по садоводству стартовали в нижегородском Штабе общественной поддержки

28 июня 2023 15:53  [50] Общество

В нижегородском Штабе общественной поддержки стартовал проект "Штаб. Сад. Огород", в рамках которого будут проходить тематические лекции, семинары, мастер-классы.

На первом занятии нижегородцы старшего поколения высадили необычный по своему внешнему виду ирис, соцветие которого, благодаря своей сложной структуре, делает его экзотическим. При посадке использовали землю, привезенную нижегородскими молодогвардейцами из Брестской крепости.

"22 июня сводный отряд "Молодой Гвардии Единой России", студентов из разных вузов Нижнего Новгорода и Москвы посетили Республику Беларусь специально, чтобы возложить цветы к Вечному огню и почтить память павших защитников Отечества. По просьбе наших уважаемых пенсионеров и ветеранов привезли им "горсть" земли из Брестской крепости. Теперь высаженный в эту землю цветок будет "символом Победы" наших дедов и прадедов в годы Великой Отечественной войны", - отметил руководитель НРО "Молодой Гвардии Единой России" Роман Зыков.

Также в рамках мероприятия заместитель председателя комитета по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий Заксобрания Нижегородской области Александр Ефремцев, председатель "Союза пенсионеров России" городского отделения Нижнего Новгорода, член общественного совета партийного проекта "Старшее поколение" Александр Кулигин и ведущий агроном Нижегородского филиала "Россельхозцентра" Светлана Горожанина провели для пенсионеров лекцию.

"Обсудили вопросы и проблемы садоводства и огородничества. В частности, рассказали садоводам, как правильно выбрать семена и как хранить урожай. Наши пенсионеры были очень активными – они не только задавали вопросы, но и делились своим опытом садоводства", - отметила Светлана Горожанина.

По словам организаторов, лекции по садоводству будут проходить регулярно в течение всего года. Темы лекций будут зависеть от времени года. Так, в июле планируется провести лекции "Как правильно полоть?", "Зачем нужен подкорм растений и как выбрать правильный?", а в августе состоится выставка "Мой урожай!", а в сентябре участникам расскажут о том, как ухаживать за комнатными растениями.

Записаться на занятия можно на официальной странице Штаба общественной поддержки в социальных сетях или по телефону 8 (831) 435-13-81.

Мероприятия проходят в рамках партийных проектов "Российское село" и "Старшее поколение". Цель проекта "Штаб. Сад. Огород" - популяризация ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства; помощь садоводам в хозяйственно-бытовых вопросах, а также объединение людей по интересам, привлечение их к активному досугу.

Напомним, лекции Школы актива "Старшего поколения" проходят в Нижегородской области на площадках Штаба общественной поддержки, соседских центров, региональной благотворительной общественной организации "Забота".

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Единая Россия Пенсионеры
Поделиться:
Новости по теме
27 июня 2023 13:22  [531] Нижегородцев приглашают на бесплатные курсы по оказанию первой медпомощи и основам поисковой деятельности
23 июня 2023 16:48  [594] Лекции Школы актива "Старшего поколения" проходят в Нижегородской области
23 июня 2023 11:12  [534] Нижегородцев пригласили на бесплатные занятия йогой
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Всероссийский День молодёжи - 2023 в Нижнем Новгороде
25 июня 2023 11:47Всероссийский День молодёжи - 2023 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph