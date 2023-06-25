Курсы по садоводству стартовали в нижегородском Штабе общественной поддержки Общество

В нижегородском Штабе общественной поддержки стартовал проект "Штаб. Сад. Огород", в рамках которого будут проходить тематические лекции, семинары, мастер-классы.

На первом занятии нижегородцы старшего поколения высадили необычный по своему внешнему виду ирис, соцветие которого, благодаря своей сложной структуре, делает его экзотическим. При посадке использовали землю, привезенную нижегородскими молодогвардейцами из Брестской крепости.

"22 июня сводный отряд "Молодой Гвардии Единой России", студентов из разных вузов Нижнего Новгорода и Москвы посетили Республику Беларусь специально, чтобы возложить цветы к Вечному огню и почтить память павших защитников Отечества. По просьбе наших уважаемых пенсионеров и ветеранов привезли им "горсть" земли из Брестской крепости. Теперь высаженный в эту землю цветок будет "символом Победы" наших дедов и прадедов в годы Великой Отечественной войны", - отметил руководитель НРО "Молодой Гвардии Единой России" Роман Зыков.

Также в рамках мероприятия заместитель председателя комитета по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий Заксобрания Нижегородской области Александр Ефремцев, председатель "Союза пенсионеров России" городского отделения Нижнего Новгорода, член общественного совета партийного проекта "Старшее поколение" Александр Кулигин и ведущий агроном Нижегородского филиала "Россельхозцентра" Светлана Горожанина провели для пенсионеров лекцию.

"Обсудили вопросы и проблемы садоводства и огородничества. В частности, рассказали садоводам, как правильно выбрать семена и как хранить урожай. Наши пенсионеры были очень активными – они не только задавали вопросы, но и делились своим опытом садоводства", - отметила Светлана Горожанина.

По словам организаторов, лекции по садоводству будут проходить регулярно в течение всего года. Темы лекций будут зависеть от времени года. Так, в июле планируется провести лекции "Как правильно полоть?", "Зачем нужен подкорм растений и как выбрать правильный?", а в августе состоится выставка "Мой урожай!", а в сентябре участникам расскажут о том, как ухаживать за комнатными растениями.

Записаться на занятия можно на официальной странице Штаба общественной поддержки в социальных сетях или по телефону 8 (831) 435-13-81.

Мероприятия проходят в рамках партийных проектов "Российское село" и "Старшее поколение". Цель проекта "Штаб. Сад. Огород" - популяризация ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства; помощь садоводам в хозяйственно-бытовых вопросах, а также объединение людей по интересам, привлечение их к активному досугу.

Напомним, лекции Школы актива "Старшего поколения" проходят в Нижегородской области на площадках Штаба общественной поддержки, соседских центров, региональной благотворительной общественной организации "Забота".