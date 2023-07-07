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Общество

Более 33 тысяч обращений поступило в Нижегородской области на портале "обратной связи" Госуслуг

10 июля 2023 10:33  [46] Общество

Более 33 тысяч обращений поступило в Нижегородской области на портале "обратной связи" Госуслуг. Об этом сообщили в Центре управления регионом.

Согласно информации, нижегородцы с 1 января по 30 июня оставили 33 072 обращения на портале. В топ-5 тем вошли электронная запись на прием к врачу (7 600 обращений), уборка снега (2 069 обращений), состояние дорог (1 955 обращений), вопросы по получению медицинской помощи (884 обращения), контейнерные площадки, мусорные контейнеры (655 обращений).

Отмечается, что на 23% выросло количество положительных оценок ответов органов власти. Так, оценку "5" нижегородцы ставили на 25% чаще, чем во втором полугодии 2022 года.

На данный момент к платформе "обратной связи"подключены все органы исполнительной власти и местного самоуправления региона, учреждения здравоохранения и центры занятости населения, организации социального обслуживания населения, 95% детских садов и школьных учреждений.

Всего к работе подключено более четырех тысяч нижегородских организаций.

Ранее сообщалось, что почти 320 тысяч услуг оказано нижегородцам за январь-март 2023 года через портал "Госуслуги".

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Теги:
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