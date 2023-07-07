Медицинскую помощь в больнице им. Семашко в 2023 году получили более двух тысяч нижегородцев с сердечно-сосудистыми заболеваниями Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Медицинскую помощь в больнице им. Семашко в 2023 году получили более двух тысяч нижегородцев с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, в больницу обращались пациенты с ишемической болезнью сердца, гипертонической болезнью, нарушениями сердечного ритма и проводимости, врожденными или приобретенными пороками сердца, хронической сердечной недостаточностью и другими патологиями.

Как рассказал главный врач больницы им. Семашко Сергей Богданов, по данному профилю в первом полугодии 2023 года плановое лечение прошли около 750 нижегородцев. Еще более 1,4 тысяч человек получили экстренную кардиологическую и кардиохирургическую медицинскую помощь.

Заведующая отделением плановой кардиологии больницы Татьяна Бакка отметила, что в учреждении используется современная специальная аппаратура, а врачи проводят лечения по актуальным мировым и российским рекомендациям.

"Главная особенность нашего отделения – это реализация "золотого стандарта" в диагностике ишемической болезни сердца путем селективной коронарографии. Этот метод позволяет быстро, а главное - четко определить пораженный сосуд и в кратчайшие сроки начать терапию", – рассказала она.

Ранее сообщалось, что медицинскую реабилитацию в Нижегородской областной больнице им. Семашко в 2023 году прошли 320 человек.