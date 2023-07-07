Почти 15 тысяч кубометров воды откачено с улиц Нижнего Новгорода за сутки Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода,архив

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем Telegram-канале рассказал о ситуации в городе в связи с сильными ливнями.

Согласно информации, городские службы за сутки откачали почти 15 тысяч кубометров воды.

В нагорной части были зафиксированы два напряженных участка. Это улицы Лысогорская и Бекетова. В течение нескольких часов вода здесь будет откачена.

В заречной части проблемные участки выявлены на Московском и Комсомольском шоссе, улицах Гаугеля, Светлоярской, Коминтерна, Чаадаева, Генерала Зимина, Краснодонцев, Кирова, Молодежном шоссе. На устранение подтоплений направлена дополнительная техника.

Юрий Шалабаев отметил, что дожди будут идти еще минимум несколько дней.

"Все службы и техника максимально привлечены к устранению последствий", - подчеркнул мэр.

Глава города добавил, что вчерашний ливень был рекордным. Так, традиционная месячная норма по верхней части города – 74,4 мм, накануне выпало 78 мм. В нижней части города норма – 75,9 мм, уже выпало 113 мм. Эти показатели являются рекордными с 1929 года.

Ранее сообщалось, что экстренное предупреждение объявили в Нижегородской области в связи с очень сильными дождями.

Напомним, режим работы электротранспорта изменился в Нижнем Новгороде.