Показы фильмов фестиваля "Горький fest" перенесли из Летнего кинотеатра на площадку "ИСО800" Культура и отдых

Фото: vk.com/gorkyfest52

Установившаяся ненастная погода внесла свои коррективы в программу фестиваля "Горький fest" в Нижнем Новгороде. Так, показы фильмов в Летнем кинотеатре на Нижне-Волжской набережной перенесены на закрытую площадку. Об этом сообщили организаторы.

В частности, запланированные показы кинокомедий пройдут на территории креативного пространства "ИСО800" по адресу: Нижне-Волжская набережная, 9.

Поскольку количество мест на данной площадке ограничено, потребуется бесплатная регистрация по ссылке.

Обновлённое расписание:

10 июля:

- 17:00 "Деловые люди", реж. Леонид Гайдай;

- 19:30 "Горько!", реж. Жора Крыжовников;

11 июля

- 17:00 "Жених с того света", реж. Леонид Гайдай;

- 19:00 "Непосредственно Каха!", реж. Виктор Шамиров;

12 июля

- 16:00 "Спортлото-82", реж. Леонид Гайдай;

- 20:00 "Неадекватные люди", реж. Роман Каримов;

13 июля

- 17:00 "Инкогнито из Петербурга", реж. Леонид Гайдай;

- 19:30 "Грозный папа", реж. Карен Оганесян, Юрий Коробейников.

Кроме того, бесплатные кинопоказы организованы на основных локациях, а также на дополнительных площадках.

Актуальная информация об изменениях программы размещена в официальной группе фестиваля во "Вконтакте"

Напомним, VII фестиваль нового российского кино "Горький fest" пройдёт с 7 по 13 июля. В этом году главной темой фестиваля стало 100-летие со дня рождения выдающегося кинематографиста Леонида Гайдая. Внеконкурсная программа получила название "Не Гайдаем единым": нижегородцы смогут посмотреть в том числе лучшие комедии современного кинематографа.