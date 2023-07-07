Показы фильмов фестиваля "Горький fest" перенесли из Летнего кинотеатра на площадку "ИСО800"

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Установившаяся ненастная погода внесла свои коррективы в программу фестиваля "Горький fest" в Нижнем Новгороде. Так, показы фильмов в Летнем кинотеатре на Нижне-Волжской набережной перенесены на закрытую площадку. Об этом сообщили организаторы.
В частности, запланированные показы кинокомедий пройдут на территории креативного пространства "ИСО800" по адресу: Нижне-Волжская набережная, 9.
Поскольку количество мест на данной площадке ограничено, потребуется бесплатная регистрация по ссылке.
Обновлённое расписание:
10 июля:
- 17:00 "Деловые люди", реж. Леонид Гайдай;
- 19:30 "Горько!", реж. Жора Крыжовников;
11 июля
- 17:00 "Жених с того света", реж. Леонид Гайдай;
- 19:00 "Непосредственно Каха!", реж. Виктор Шамиров;
12 июля
- 16:00 "Спортлото-82", реж. Леонид Гайдай;
- 20:00 "Неадекватные люди", реж. Роман Каримов;
13 июля
- 17:00 "Инкогнито из Петербурга", реж. Леонид Гайдай;
- 19:30 "Грозный папа", реж. Карен Оганесян, Юрий Коробейников.
Кроме того, бесплатные кинопоказы организованы на основных локациях, а также на дополнительных площадках.Актуальная информация об изменениях программы размещена в официальной группе фестиваля во "Вконтакте".
Напомним, VII фестиваль нового российского кино "Горький fest" пройдёт с 7 по 13 июля. В этом году главной темой фестиваля стало 100-летие со дня рождения выдающегося кинематографиста Леонида Гайдая. Внеконкурсная программа получила название "Не Гайдаем единым": нижегородцы смогут посмотреть в том числе лучшие комедии современного кинематографа.
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