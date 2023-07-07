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Общество

Движение общественного транспорта изменили в Нижнем Новгороде из-за подтоплений

10 июля 2023 12:44  [85] Общество

В Нижнем Новгороде в связи с большим количеством выпавших осадков временно изменено движение общественного транспорта. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем.

Согласно оперативной информации, изменения коснулись следующих маршрутов:

- в связи со скоплением воды в районе Сормовского поворота и в районе станции метро "Бурнаковская" приостановлено движение троллейбусов № 5, 10 и 25.

- трамвай №6 остановлен из-за скопления воды на улице Народной;

- из-за скопления воды на улице Ошарской в районе улицы Салганской могут быть затруднения в движении трамваев № 18 и 27.

На участках работают дополнительные городские службы, чтобы поскорее восстановить движение.

Также сообщается, что движение трамвая №417 восстановлено на участке 52-й квартал – Игарская. Ранее его приостановили из-за скопления воды на улице Премудрова.

Движение трамвая № 22 временно открыто по схеме: Северная проходная - 1-й Соцгород - 52-й квартал - 1-й Соцгород - Северная проходная (из-за подтопления части кольца в 1-м Соцгороде).

Напомним, почти 15 тысяч кубометров воды откачано с улиц Нижнего Новгорода за сутки. Вчерашний ливень был рекордным почти за 100 лет: за сутки выпало осадков больше, чем при месячной норме. Так, традиционная месячная норма по верхней части города – 74,4 мм, накануне выпало 78 мм. В нижней части города норма – 75,9 мм, уже выпало 113 мм.

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Теги:
Городское хозяйство Общественный транспорт
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