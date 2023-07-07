Несколько медицинских учреждений подтопило в Нижегородской области

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Замгубернатора Нижегородской области, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале рассказал о влиянии непогоды на работу медучреждений.
Согласно информации, незначительные подтопления произошли в больницах №28, 29, 30, 35 и 39 Нижнего Новгорода, а также в медучреждениях Борского, Кстовского, Павловского, Вознесенского, Ковернинского и Богородского района.
Медицинская помощь во всех больницах оказывается в штатном режиме. В ГКБ №35 до устранения протечки приостановлена госпитализация в хирургическое отделение.
В Арзамасской ЦГБ дерево упало на проводку кислорода. Последствия оперативно устранили, а подача кислорода не прекращалась.
Также из строя вышли шесть машин скорой помощи, которые были заменены резервным автопарком.
Кроме того, кровля протекла в 11 нижегородских образовательных организациях. Уже ведутся работы по устранению проблем.
Напомним, почти 15 тысяч кубометров воды откачано с улиц Нижнего Новгорода за сутки. Вчерашний ливень был рекордным почти за 100 лет: за сутки выпало осадков больше, чем при месячной норме. Так, традиционная месячная норма по верхней части города – 74,4 мм, накануне выпало 78 мм. В нижней части города норма – 75,9 мм, уже выпало 113 мм.
Из-за подтоплений в Нижнем Новгороде изменено движение общественного транспорта.
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