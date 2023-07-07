Минпромторг РФ признал Нижегородскую область лучшей по господдержке промышленности

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Нижегородская область заняла первое место в номинации "Нормативно-правовая база региона, региональные меры господдержки и институты развития", а также вошла в десятку лучших регионов в рейтинге эффективности реализации промышленной политики в регионах РФ. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Согласно информации, награду вручил зампредседателя правительства РФ, министр промышленности и торговли Денис Мантуров в ходе Международной промышленной выставки "Иннопром-2023".
Также почетную грамоту за содействие в решении задач развития промышленного потенциала и активную деятельность в рамках взаимодействия с министерством получил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.
Промышленная политика в Нижегородской области включает два основных направления – финансовую и системную поддержку промышленных предприятий. Финансовая предполагает использование программ федерального и регионального фондов развития промышленности, а системная – поддержку предпринимательства, включающую в себя использование инструментов нацпроекта "Производительность труда", создание технопарков и другое.
При составлении рейтинга учитывались показатели экономического развития, объема и качества мер господдержки, взаимодействие региона с Минпромторгом РФ и федеральным Фондом развития промышленности, а также деловая активность области и цифровое развитие.
Ранее сообщалось, что индекс промышленного производства в Нижегородской области в мае составил 114,2%.
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