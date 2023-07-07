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Политика

Минпромторг РФ признал Нижегородскую область лучшей по господдержке промышленности

10 июля 2023 14:39  [88] Политика

Фото: Минпромторг РФ

Нижегородская область заняла первое место в номинации "Нормативно-правовая база региона, региональные меры господдержки и институты развития", а также вошла в десятку лучших регионов в рейтинге эффективности реализации промышленной политики в регионах РФ. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, награду вручил зампредседателя правительства РФ, министр промышленности и торговли Денис Мантуров в ходе Международной промышленной выставки "Иннопром-2023".

Также почетную грамоту за содействие в решении задач развития промышленного потенциала и активную деятельность в рамках взаимодействия с министерством получил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Промышленная политика в Нижегородской области включает два основных направления – финансовую и системную поддержку промышленных предприятий. Финансовая предполагает использование программ федерального и регионального фондов развития промышленности, а системная – поддержку предпринимательства, включающую в себя использование инструментов нацпроекта "Производительность труда", создание технопарков и другое.

При составлении рейтинга учитывались показатели экономического развития, объема и качества мер господдержки, взаимодействие региона с Минпромторгом РФ и федеральным Фондом развития промышленности, а также деловая активность области и цифровое развитие.

Ранее сообщалось, что индекс промышленного производства в Нижегородской области в мае составил 114,2%.

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Теги:
Промышленность Рейтинг
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