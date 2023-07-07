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Бизнес

Евгений Люлин: "Иннопром уже давно стал важной выставочной площадкой на мировой арене и сохранил этот статус, невзирая на санкции"

10 июля 2023 17:27  [84] Бизнес
Максим Черкасов, Евгений Люлин и Андрей Саносян

Максим Черкасов, Евгений Люлин и Андрей Саносян

Фото: Telegram-канал Евгения Люлина

В Екатеринбурге 10 июля стартовала XIII Всероссийская промышленная выставка "Иннопром". В открытии приняли участие представители Заксобрания Нижегородской области: председатель парламента Евгений Люлин, зампредседателя Дмитрий Краснов и председатель комитета по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Игорь Норенков.

"Иннопром на мировой арене уже давно стал важной выставочной площадкой, позволяющей демонстрировать свои достижения и промышленные новации. Несмотря на санкции, мероприятие продолжает сохранять международный статус – своими разработками делятся представители китайских, арабских и азиатских стран. Меня особенно порадовали российские и, конечно же, нижегородские предприятия, представившие передовые технологии в сфере химической промышленности, машиностроения, оптике, электронике и в 3Д - производстве", - подчеркнул Евгений Люлин.

"На этой площадке во всей красе представлены результаты грамотной политики по импортозамещению и национального проекта "Производительность труда". Очевидно, развитие отечественной промышленности даёт свои плоды, идёт процесс активного заполнения производственных ниш, наблюдается заметный рост объёмов производства", - добавил спикер Заксобрания.

Напомним, свою продукцию на "Иннопром-2023" представили более 30 нижегородских компаний. Планируется, что на нижегородском стенде за четыре дня проведут более 100 b2b-переговоров.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область заняла первое место в номинации "Нормативно-правовая база региона, региональные меры господдержки и институты развития", а также вошла в десятку лучших регионов в рейтинге эффективности реализации промышленной политики в регионах РФ. Награда была вручена в ходе Международной промышленной выставки "Иннопром-2023".

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Теги:
Евгений Люлин Законодательное собрание Промышленность
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