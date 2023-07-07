Региональный центр "Моя семья" планируют создать в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

В рамках работы по актуализации Стратегии развития Нижегородской области 10 июля на площадке Дома народного единства состоялся Круглый стол на тему социальной поддержки семей. В нём приняли участие депутаты Думы Нижнего Новгорода, члены Совета женщин Нижнего Новгорода и женского движения партии "Единая Россия". Об этом сообщили в пресс-службе Гордумы.

К обсуждению присоединились уполномоченный по правам человека в Нижегородской области Оксана Кислицына, уполномоченный по правам ребенка в Нижегородской области Маргарита Ушакова, руководитель нижегородской Ассоциации многодетных семей Татьяна Мальцева, депутаты Думы Инна Ванькина и Оксана Дектерева, а также представители Нижегородского женского кризисного Центра, благотворительных фондов и общественных объединений.

Оксана Дектерева рассказала, что не так давно принимала участие в заседании женщин-депутатов ПФО, и представительницы других регионов поднимали тему профилактики разводов.

"В целом по стране эта проблема решается по-разному: где-то семьи поддерживают в сложный период, где-то дают возможность помириться, где-то помогают грамотно выйти из ситуации, чтоб не страдали в первую очередь дети. Все участники сегодняшней встречи уже активно работают с этой темой, погружены в неё, поэтому их предложения будут очень полезны", – отметила Оксана Дектерева.

В ходе круглого стола было выработано предложение о создании регионального семейного центра "Моя семья".

"Этот многофункциональный центр будет объединять разные направления: от работы с психологом до оказания юридической помощи. Мы также предложили внедрить службу медиации для учреждений социальной защиты населения", – подытожила Оксана Дектерева.

Депутат Гордумы Инна Ванькина добавила, что обсуждение с участием представителей разных ветвей власти, депутатов и представителей НКО получилось конструктивным и полезным.

Она отметила, что семьям в кризисной ситуации необходима самая разная помощь: психологическая, юридическая, финансовая, социальная, образовательная и т.д.

"Вспомнили классика Толстого: "Все семьи счастливы одинаково и несчастны по-своему". Но несчастья эти отлично классифицируются и группируются, а значит адресная помощь возможна. Впервые услышала, что в ННГУ готовят медиаторов – важных специалистов по разрешению конфликтов между супругами и не только. Их помощь спасает семьи в досудебный период. В регионе отлично работает система единого окна "Мой бизнес", возникло предложение продумать систему помощи и поддержки "Моя семья". Все предложения зафиксировали и обязательно передадим в работу", – рассказала Инна Ванькина.

Напомним, Стратегия развития Нижегородской области до 2035 года была принята в 2018 году.

В 2023 году для актуализации плана развития региона пройдут 13 отраслевых стратегических сессий. 58 территориальных стратсессий пройдут во всех муниципальных округах и районах Нижнего Новгорода с 1 июля по 1 августа.

С 20 июля по 1 сентября пройдет 700 встреч с населением.