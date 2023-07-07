Спортивно-семейный фестиваль "Огонь и Вода" от "Теплоэнерго" и "Нижегородского водоканала" прошёл в Нижнем Новгороде Общество

Фото: предоставлено организаторами

Крупнейшие коммунальные предприятия города - АО "Теплоэнерго" и АО "Нижегородский водоканал" - в минувшие выходные провели совместный спортивно-семейный фестиваль "Огонь и Вода". Мероприятие, главной целью которого было популяризировать здоровый образ жизни и активный отдых, прошло в День семьи, любви и верности на пляже Гребного канала. В нём приняли участие сотрудники компаний и их семьи, также приглашены были нижегородцы и гости города.

Участников и гостей поприветствовал гендиректор АО "Теплоэнерго" - управляющей организации АО "Нижегородский водоканал" - Илья Халтурин. Он выразил уверенность, что фестиваль поможет сотрудникам компаний в установлении тесных контактов для решения совместных задач.

"У нас большие производственные задачи, и, безусловно, нужны подобного рода мероприятия, которые позволяют сплотиться коллективам обеих компаний. Это отличный способ находить общее - общие интересные решения и идеи. Спорт и семья объединяют всех. И конечно, в таком тесном общении мы зарядимся еще большей энергией, которая позволит нам решать самые смелые задачи и на производстве", - подчеркнул Илья Халтурин.

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев отметил, что название фестиваля "Огонь и вода" очень символично, так как профессиональная деятельность коллективов "Теплоэнерго" и "Водоканала" связана с эксплуатацией свойств этих стихий.

"Каждый день работы сотрудников большой корпоративной семьи направлен на создание комфорта и уюта в тысячах домов нашего мегаполиса. Коллектив предприятий делает очень важное для всех нижегородцев дело. Семья – это основа всего, любого коллектива, социума, поэтому целиком и полностью поддерживаю идею руководства компаний провести такой фестиваль. Надеюсь, что он станет традиционным и будет открыт для всех нижегородцев", – сказал Олег Лавричев.

Мероприятие продолжалось целый день и включал в себя разнообразные спортивные активности – от пляжного волейбола и бадминтона до силового экстрима, а также розыгрыши призов, музыку, танцы. Для детей проведи танцевальные и спортивные эстафеты, квесты, мастер-классы, а также пенную дискотеку.

А сотрудники предприятий и их дети подготовили для гостей праздника концертную программу.

Напомним, АО "Теплоэнерго" стало управляющей компанией для АО "Нижегородский водоканал". Процедура объединения этих двух муниципальных ресурсоснабжающих организаций стартовала в ноябре прошлого года и продлится год.