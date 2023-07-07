Режим работы светофоров на 14 перекрестках изменили из-за перекрытия площади Свободы Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Режим работы светофоров на 14 перекрестках изменили в Нижнем Новгороде из-за перекрытия площади Свободы. Об этом сообщается в Telegram-канале "МетроНН".

Согласно информации, изменения позволят избежать больших заторов.

Также ведется мониторинг ситуации на 56 перекрестках в районе площади Лядова, улицы Белинского, площади Сенная, Нижне-Волжской набережной, Похвалинского съезда и улицы Ильинской, на выезде из центральной части города на Канавинский мост и на Стрелке.

Если такая необходимость возникнет, то режим работы и этих светофоров будет изменен.

Напомним, площадь Свободы закрыли для строительства метро 8 июля.

Общественный транспорт не будет курсировать по ней вплоть до конца 2025 года, а пешеходы смогут пересечь площадь Свободы после открытия новой станции метро уже по подземным переходам. Сейчас для них доступны обходные пути.